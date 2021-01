Giannetta (Fi): “Calabria al passo sul piano vaccini anti covid-19”

“Cosa è cambiato dal Piano Covid al Piano Vaccini? Nubi prima, nebbia adesso”.

Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Non si riesce a vedere la luce perché, ancora una volta, manca un piano scritto. Il Governo nazionale – dichiara il Consigliere – ha elaborato un programma generale su cui il soggetto attuatore di ogni Regione, che in Calabria è il Commissario ad acta, deve redigere un piano operativo che dettagli chi, come e quando debba vaccinarsi e chi come e quando debba occuparsi di espletare le funzioni necessarie alla campagna di vaccinazione.

Nonostante il GOM di Reggio Calabria e il Pugliese di Catanzaro abbiano fatto un lavoro encomiabile, completando la somministrazione delle prime dosi, la Calabria è ancora in fondo alle classifiche. Non solo – incalza Giannetta – le Asp e le Aziende Ospedaliere chiedono chiarezza, i medici di famiglia, gli operatori del 118 e gli specialisti ambulatoriali non sanno ancora quando toccherà il loro turno, le assistenze alle disabilità chiedono di rientrare nel piano, le rappresentanze scolastiche chiedono di anticipare i tempi di vaccinazione. Tante domande restano ancora senza risposta e non possiamo cedere il passo all’improvvisazione”.

“Ci auguriamo – continua Giannetta – che il Commissario ad acta provveda al più presto, anche per non incorrere, nuovamente, nelle decisioni romane con ulteriori DPCM restrittivi della libertà dei calabresi per deficit organizzativi”.

“D’altronde – conclude – con il rinnovo del Decreto Calabria, la macchina della sanità calabrese dovrebbe correre e non procedere così a rilento e dovrebbe dare manforte al nostro personale sanitario, che ha dimostrato, ancora una volta, grande generosità e abnegazione”.