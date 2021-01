Fallimento Multiservizi – Disposta l’archiviazione per Giuseppe Scopelliti

Il gup di Reggio Calabria Giovanna Sergi, ha disposto l’archiviazione per l’ex sindaco reggino Giuseppe Scopelliti e altre persone coinvolte nella vicenda del fallimento della società partecipata mista

pubblico-privata Multiservizi spa, che si occupava dei servizi e manutenzione in città.

La richiesta è arrivata dai pubblici ministeri Gerardo Dominijanni e Andrea Sodani che hanno evidenziato come nel 2002 l’allora sindaco Scopelliti si limitò a portare avanti un assetto gestorio già delineato dal Consiglio comunale di Reggio Calabria nel 2001, quando ancora non si era insediato.