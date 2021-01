Elezioni Città Metropolitana, Ufficio elettorale ricusa la lista “S’intesi”. In arrivo il ricorso al TAR

Abbiamo appena ricevuto il verbale dell’ufficio elettorale della Città Metropolitana che ci ha comunicato la ricusazione della nostra lista per le elezioni metropolitane del prossimo 24 gennaio”. È quanto scrive in una nota il gruppo politico S’intesi, promotore della lista S’intesi Metropolitana. Abbiamo appena ricevuto il verbale dell’ufficio elettorale della Città Metropolitana che ci ha comunicato la ricusazione della nostra lista per le elezioni metropolitane del prossimo 24 gennaio”. È quanto scrive in una nota il gruppo politico S’intesi, promotore della lista S’intesi Metropolitana.