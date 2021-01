Coronavirus Reggio Calabria – Nuova ordinanza di Falcomatà: chiusura dell’I.C. Radice

Di seguito l’ordinanza:

IL SINDACO

Vista l’istanza acquisita con prot. n. 8661 trasmessa in data 17.01.2021 dall’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona con la quale viene richiesta l’urgente adozione di provvedimento di chiusura dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del medesimo Istituto;

Considerato

che nella suddetta istanza viene riferito che in diversi plessi dell’Istituto Comprensivo si sono registrati negli ultimi giorni casi di positività di personale docente e non e di alunni che hanno interessato sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di I Grado e che hanno condotto alle conseguenti quarantene e sospensione delle attività didattiche in presenza;

che già con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione e Protezione è stata disposta la quarantena per ben 4 classi di cui due afferenti la Scuola Primaria e due la Secondaria, nonché per 19 docenti, 4 collaboratori scolastici e due assistenti educativi;

che tale situazione rende estremamente complesso lo svolgimento delle regolari attività didattiche in presenza poiché i docenti ruotano su varie classi dei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo e conseguentemente risulta difficile, se non impossibile, provvedere alla sostituzione di tutto il personale in quarantena;

che la Dirigente scolastica ha rappresentato, altresì, nella medesima istanza, che pervengono da parte delle famiglie degli alunni richieste affinchè gli ambienti scolastici vengano sottoposti a sanificazione straordinaria da parte di personale specializzato;

Valutato che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, si rende necessario disporre la chiusura dei plessi scolastici in argomento per tutto il tempo di quarantena già disposto dalle Autorità preposte nei confronti dei docenti risultati positivi, non potendo, in ogni caso, questi ultimi svolgere le lezioni in presenza neanche per le classi non interessate dai contagi, e non potendosi, visto l’alto numero di docenti ed operatori scolastici contemporaneamente interessati dalla quarantena, provvedere alla loro sostituzione;

che, inoltre, stante quanto segnalato dalla Dirigente scolastica, si rende necessario intervenire immediatamente a tutela della salute degli alunni ed operatori scolastici frequentanti i plessi indicati e a tutela della salute pubblica, affinchè tutti gli ambienti vengano sanificati, quale indispensabile misura precauzionale di prevenzione del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;

Vista la successiva nota trasmessa dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” acquisita con prot. n. 8674 del 17.01.2021 con la quale viene specificato che il personale docente sopra indicato è destinatario di misura della quarantena sino alla data del 29.01.2021 e pertanto, per le motivazioni già espresse nella precedente nota, si richiede la chiusura dei plessi scolastici in argomento a decorrere dal 18 gennaio e sino al 30 gennaio 2021;

Evidenziato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

• La chiusura dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona a decorrere da giorno lunedì 18 gennaio 2021 e sino al completamento degli interventi di sanificazione di tutti gli ambienti, e contestualmente

• La sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere da giorno lunedì 18 gennaio 2021 e sino alla data di sabato 30 gennaio 2021 sì da consentire, con la conclusione del periodo di quarantena ed il rientro in servizio in presenza dei docenti, un numero di personale sufficiente a garantire lo svolgimento delle lezioni, raccomandandosi tuttavia l’adozione di ogni misura idonea a garantire la continuità scolastica a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134del 9 ottobre 2020.

DEMANDA

Al Dirigente del Settore UPI Ammodernamento Rete Idrica e Fognaria e Sistemi Manutentivi l’adozione di tutte le iniziative necessarie affinchè vengano effettuati i richiesti interventi di sanificazione nel plesso scolastico sopra riportato;

ORDINA

La notifica via PEC della presente ordinanza alla Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Radice-Alighieri” e al Dirigente del Settore UPI Ammodernamento Rete Idrica e Fognaria e Sistemi Manutentivi;

La trasmissione della presente ordinanza:

⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria;

⎯ all’Ufficio Scolastico Provinciale;

⎯ al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;

⎯ alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute.