Coronavirus Reggio Calabria – Docenti e alunni positivi, disposta la chiusura della scuola Principe di Piemonte

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Morabito ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, dell’Istituto Principe di Piemonte di Reggio Calabria, dal 22 gennaio 2021 con ripresa da determinare a seguito delle successive indicazioni delle Autorità preposte, in quanto si sono registrati negli ultimi giorni casi di positività di personale docente e di alunni che hanno interessato sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di I Grado e che hanno condotto alle conseguenti quarantene.

