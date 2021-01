Coalizione di CentroDestra: “I reggini scendano in piazza per protestare contro l’impassibilità delle istituzioni sul caso brogli”

Reggio Calabria DEVE tornare subito al voto. Lo chiedono a gran voce tutti, tranne chi già occupa le comode poltrone di Palazzo San Giorgio. Per farlo ha bisogno della suo Gente, solo così potremo uscire dalla totale incertezza in cui sopravvive la Città. Noi non ci stiamo a questa indifferenza dettata esclusivamente dalla convenienza (per alcuni) di lasciare invariato lo status quo al Comune.

Quanto emerso dalle indagini dell’inchiesta della Procura sui brogli elettorali perpetrati nel corso delle elezioni del settembre scorso non può passare sottotraccia, anzi sarebbe già sufficiente ad interrompere l’imbarazzante attività pseudopolitica del CentroSinistra e riportare i reggini alle urne.

Ecco perché il popolo del CentroDestra unito scenderà in piazza contro il “sistema brogli”, contro lo spirito clientelare di questa Amministrazione, contro le congetture di palazzo, per liberare finalmente la Democrazia imbrogliata.

Tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione che si terrà Sabato 30 gennaio alle ore 17.30 in Piazza Italia.