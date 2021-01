Caffè Letterario “Mario La Cava”: al via la campagna di tesseramento 2021

Il Caffè Letterario “Mario La Cava” di Bovalino apre le porte (per ora solo virtualmente) a quanti vorranno far parte di una realtà culturale tutta da scoprire: è aperta la campagna di tesseramento 2021.

Il Covid-19 ha causato una battuta d’arresto delle iniziative dell’Associazione, il cui impegno sul territorio dura da più di dieci anni. Eventi dedicati alla lettura, spettacoli teatrali e musicali torneranno ad animare la sede, in Corso Umberto I a Bovalino (RC), appena la situazione epidemiologica lo consentirà.

Nel frattempo, si potrà contribuire attivamente a sostenere una realtà culturale in continua espansione e pronta ad accogliere quanti vorranno farne parte.

Sul sito web del Caffè Letterario (www.mariolacava.it) sono disponibili tutte le istruzioni utili per aderire alla campagna di tesseramento e diventare soci. Dopo aver versato il contributo minimo di 10 euro, la tessera verrà inviata via mail o consegnata in occasione del prossimo evento.

Il contributo potrà essere versato compilando il form sul sito o tramite bonifico bancario. In alternativa, la tessera potrà essere prenotata e ritirata presso la sede in Corso Umberto I, 114 a Bovalino (RC). Per fissare un appuntamento è possibile chiamare al n. 347.6912472 o inviare una mail a info@mariolacava.it

Tutte le attività dell’Associazione sono disponibili, oltre che sul sito web, anche sui canali social Facebook, Instagram e Youtube.

