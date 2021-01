Bilancio settimanale dei controlli in ambito ferroviario in Calabria

Settimana di controlli intensificati da parte della Polizia Ferroviaria della Calabria che ha messo in campo 240 pattuglie di cui 19 a bordo treno e 26 lungo la linea ferroviaria. L’attività svolta ha portato all’identificazione di 1595 persone, al controllo di 52 veicoli, all’arresto di due individui ed al rintraccio di una minorenne.

In particolare:

Qualche giorno fa, durante i controlli nella stazione ferroviaria di Reggio Calabria, è stato intercettato un cittadino extracomunitario ricercato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo. L’uomo, individuato che è stato sottoposto a controllo dagli Agenti insospettitisi dal suo atteggiamento eccessivamente circospetto, è ritenuto responsabile di reati contro la persona ed il patrimonio, per i quali in Germania rischia sino a 10 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

Sabato pomeriggio durante un servizio a bordo treno, gli uomini del Posto Polfer di Catanzaro Lido hanno rintracciato e arrestato una passeggera di nazionalità rumena, ricercata in quanto condannata in via definitiva per furto.

A Crotone, invece, personale del Posto Polfer ha rintracciato una dodicenne residente a Cirò Marina (KR) priva di documenti, che si era allontanata da casa per incontrare un amico conosciuto tramite un social network. Gli Agenti della Polfer l’hanno notata e con le dovute cautele condotta presso gli Uffici di Polizia; esperiti gli opportuni accertamenti del caso, la ragazza è stata affidata ai familiari.

Nel corso dell’ultimo anno, gli uomini del Compartimento Polfer della Calabria hanno rintracciato 5 minorenni, restituiti all’abbraccio dei propri cari.