Basket in carrozzina a Reggio, Spirlì: «Grande onore per la Calabria»

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha incontrato oggi Ilaria D’Anna e Antonio Cugliandro, rispettivamente presidente e allenatore della società “Reggio Calabria Basket in carrozzina”, unica squadra in Serie A da Macerata in giù.

«Ilaria e Antonio – commenta Spirlì – mi hanno veramente colpito. Avere una squadra calabrese, una delle otto in Serie A, a rappresentare una così ampia parte di territorio nazionale è veramente un grande onore. Come lo è stata la nostra compianta presidente Jole Santelli, anch’io sono vicino ai ragazzi che vogliono farcela a prescindere e che, con grande coraggio e tenacia, praticano questo sport nonostante le difficoltà aggiuntive a cui la vita li ha sottoposti».

«Ho promesso loro – conclude – che non mancherà, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà, l’attenzione e il sostegno da parte mia, della Giunta e di tutta la Regione Calabria. Sono convinto che, tutti insieme, ognuno con le proprie differenze, ce la faremo a far crescere questa squadra e questa disciplina».