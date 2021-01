Al via l’Open day virtuale dell’Istituto Catanoso- De Gasperi

Spalancare le porte della propria scuola per far scoprire, con un semplice click, i progetti, le attività didattiche, i laboratori, le tecnologie in uso e presentare la variegata offerta formativa. Questa la mission dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” che, nel momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ha organizzato l’open day virtuale per accogliere, anche se a distanza, famiglie e alunni della città dello Stretto. Triplice appuntamento che si declinerà, in modalità remota, oggi pomeriggio, dalle ore 17 alle 18, per la Scuola Secondaria di primo grado “De Gasperi” e domani, dalle 15 alle 16, per la Scuola Primaria, dalle 17 alle 18, per la Scuola dell’Infanzia. «L’Istituto Catanoso – De Gasperi è una scuola inclusiva, che pone l’alunno al centro delle attività educative, supportandolo nel suo percorso di crescita.- sottolinea il Dirigente Scolastico, il Professore Marco Geria – Vi aspettiamo numerosi!». Un percorso che mira ad accompagnare, passo dopo passo, i visitatori virtuali supportandoli nella scelta scolastica, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021 – 2022 e che si avvarrà del nuovo sito dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” https://sites.google.com/view/virtualcatanosodegasperi/home-page, che affiancherà quello istituzionale. Un suggestivo contenitore che consentirà, attraverso video, immagini, testimonianze degli alunni e brevi descrizioni in pillole di offrire una visione d’insieme e fornire informazioni sui tre ordini di scuola. I genitori, inoltre, avranno l’opportunità di richiedere un appuntamento nella sezione “Parla con un Professore”. Per partecipare agli incontri sarà possibile ricevere le credenziali d’accesso inviando una mail a iscrizionicatanosodegasperi@gmail.com