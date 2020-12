XI Edizione del Premio dei Premi: tra i vincitori la System House

Tra i vincitori dell’XI Edizione del Premio dei Premi che ogni anno conferisce un riconoscimento ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario già vincitori dei premi per l’innovazione assegnati dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali (Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PniCube), c’è anche la System House “Per i significativi risultati economici conseguiti tramite le iniziative di innovazione in tutti gli ambiti dell’organizzazione e lo sviluppo di soluzioni innovative, modellabili sulle esigenze specifiche dei clienti”.

L’azienda con diverse sedi sparse in Italia, tra cui quella di Reggio Calabria, è stata premiata direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha consegnato il premio virtualmente a Gaetano Silipo, Responsabile IT e Ricerca e Sviluppo.