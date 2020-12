Una 18enne reggina tra le finaliste di Miss Italia 2020, un “in bocca al lupo” anche da parte del sindaco Falcomatà

“Un grande in bocca al lupo alla nostra concittadina Francesca Russo, 18enne che rappresenterà la nostra regione alla finale di Miss Italia il prossimo 14 dicembre”. Lo scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà complimentandosi con la giovanissima Francesca Russo, vincitrice di Miss Calabria e finalista di Miss Italia 2020.

“Nonostante abbia appena 18 anni – ha aggiunto il sindaco – Francesca dimostra già di avere la testa ben salda sulle spalle e le idee molto chiare sul suo futuro. La sua passione per l’arte e per la cultura l’ha portata a iscriversi alla Facoltà di Economia e gestione dei beni culturali all’Università Cattolica di Milano”.

“L’augurio che le faccio, anche a nome di tutta la cittadinanza reggina, è che Francesca possa presto coronare tutti i suoi sogni e perchè no, come lei stessa ha auspicato in una recente intervista, che possa presto mettere a frutto i suoi studi lavorando per la sua città, culla della Magna Grecia, che ha tanto bisogno di giovani capaci e preparati in grado di valorizzare le sue enormi potenzialità in materia di beni culturali”.