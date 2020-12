Tutto pronto per la quindicesima edizione del Salone dell’Orientamento, Digital Edition

Il countdown è iniziato: giovedì 10 si aprirà la Quindicesima edizione del Salone dell’Orientamento, Digital Edition!

“Quest’anno – sottolinea la dott.ssa Daniela Rossi, presidente della Cisme – l’evento dedicato alla Formazione, l’Istruzione e il Lavoro organizzato dalla Società Cooperativa CISMe, che da 40 anni si occupa di Innovazione, trova nel nuovo format digitale una location d’eccezione: LiveForum, il primo centro congressi virtuale certificato SIAE in Italia”.

Per due giorni, 10 e 11 dicembre, gli studenti di tutt’Italia potranno informarsi e orientarsi.

Esprime soddisfazione il consigliere avv. Antonino Castorina, delegato della città Metropolitana di Reggio Calabria, partner del Network, che evidenzia come “Città Metropolitana e la Coop Cisme hanno lavorato insieme per questo evento che scommette, ancora una volta, sulle nuove generazioni. Certi che solo investendo sui giovani, guardando loro come futuro e come presente, si potranno trovare soluzioni praticabili per il lavoro e l’Europa. Temi questi che verranno affrontati nel corso della due giorni con l’obiettivo, appunto, di guardare al futuro ma investendo al presente”.

Anche l’assessora alle politiche giovanili, pari opportunità e Europe Direct dott.ssa Giuggi Palmenta si è detta felice di condividere, in duplice veste, questo appuntamento e poi rivolgendosi agli studenti afferma: “il Salone è un’occasione per conoscere, confrontare e riflettere, per capire cosa vorrete fare finita la scuola in base anche alle vostre attitudini. E’ un’occasione importante! Avremo come ospite il direttore dell’ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, che presenterà gli obiettivi, l’impatto e le tappe principali del piano di investimenti per un’Europa sostenibile come elemento centrale per il successo della transizione verde, con un focus sul ruolo e le priorità del Parlamento Europeo”.

Il rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, prof. Antonio Zumbo evidenzia “l’importanza del Salone dell’orientamento quale momento di ampia diffusione dell’offerta formativa anche per “l’Università “Dante Alighieri”, piccolo ateneo che punta ad essere sempre di più ponte culturale nel Mediterraneo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Università Mediterranea che con la sua ampia offerta formativa guarda anche alle peculiarità del territorio e offre percorsi di studio che danno vita ad un politecnico dell’ambiente con spiccata propensione ai temi del paesaggio, dell’urbanistica e della green economy.

Il Salone dell’Orientamento ha anche uno sguardo sul mondo del lavoro con il Professional Day e il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, dott. Antonino Tramontana ribadisce il ruolo fondamentale dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro. Il professional Day è un’occasione importante per chi è in cerca di lavoro ed offre opportunità lavorative da parte di aziende e società di recruitment operanti nel campo della Information Technology, del Web Design, dell’Agroalimentare, del Turismo, del Settore Sanitario, della Ristorazione, dei servizi assicurativi e bancari.

Per scoprire il ricco programma della quindicesima edizione vai sul sito: https://www.salonedellorientamento.it/programma/.