SuperEnalotto, la Calabria sfiora il Jackpot

La Calabria, quattro anni dopo, ha accarezzato il sogno di centrare il Jackpot al SuperEnalotto. Infatti nel concorso di sabato 5 dicembre è stato realizzato un “5”, da 208.877,03 euro. La schedina vincente, riporta agipronews, è stata convalidata a Molochio, in provincia di Reggio Calabria, presso il Bar Politi in piazza Vittorio Emanuele III 11. La caccia al Jackpot, che ora mette in palio 74,3 milioni, riparte con l’estrazione di questa sera. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.