“Dopo un colloquio con i vertici di Fratelli d’Italia ho inviato richiesta di sospensione dal partito. Adesso voglio dimostrare la mia estraneità a quanto mi viene sollevato e non può in alcun modo essere coinvolto Fratelli d’Italia in una accusa così infamante e infondata”.

Con questa dichiarazione Massimo Ripepi ha annunciato, di fatto, la sua auto-sospensione dopo la vicenda che lo ha interessato e diventata di dominio pubblico nella mattinata di domenica.