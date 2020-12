Reggio Calabria – “Sorrisi sotto la mascherina” evento solidale per aiutare i bambini autistici

di Grazia Candido – “Sorrisi sotto la mascherina” è l’evento online organizzato dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” per donare ai più piccoli ma anche a tutte le famiglie, qualche ora di sano divertimento.

Racconti, filastrocche, poesie e sketch interpretati dagli artisti reggini e non solo, Gigi Miseferi, Gennaro Calabrese, Gianpiero Perone (direttamente dalla trasmissione televisiva “Colorado”), Pasquale Caprì, Santo Palumbo, Aldo al Quadrato, I non ti regoli, Giorgio Casella, Nadia Labate, Angelica Pedatella, Ilenia Borgia, Dario Zema, Mimmo Fiore, Giusy Iannì e Raffaella Imbriaco, saranno proposte il 2 Gennaio 2021 alle ore 18,30 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione “Calabria dietro le quinte”.

L’iniziativa oltre a donare un sano momento di svago a grandi e piccini, ha l’obiettivo solidale di aiutare l’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo“. Con una piccola donazione, si potranno infatti sostenere le iniziative didattiche e ludiche a favore di tanti bimbi autistici della città.

“Il 2020 è stato un anno duro per tutti, pieno di sofferenza, inaccettabili dolori e distanze sociali che hanno messo a dura prova soprattutto i bambini – afferma il presidente dell’associazione Calabria dietro le quinte Peppe Mazzacuva -. Visto che le normative anti Covid ci impediscono di aggregarci, abbiamo pensato insieme ad alcuni artisti e soci dell’associazione, di donare proprio ai più piccoli che hanno subito questa pandemia in maniera silente, un sorriso trascorrendo qualche ora in allegria e spensieratezza. La prevenzione prima di tutto per contrastare questo virulento virus ma non possiamo dimenticare i più deboli, chi ha bisogno di un nostro aiuto. Nessuno mai dovrebbe sentirsi solo e quando tutto sembra sospeso, ciò che continua a fare rumore sono le iniziative solidali”.

Entusiasti e pronti ad interagire con i loro spettatori, tutti gli artisti orgogliosi di poter strappare tanti sorrisi sinceri, autentici, a quanti sono alle prese con qualcosa che è terribilmente più grande di loro.

“Iniziative come queste ci riempiono di orgoglio perchè Reggio ha sempre dimostrato di avere un grande cuore e validi uomini e donne pronti a lottare per il prossimo ma soprattutto, ci danno speranze nuove per il futuro – aggiunge la vice presidente dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo”, Angela Villani -. Non posso che ringraziare tutti gli artisti che giorno 2 Gennaio doneranno ai nostri bambini e non solo, qualche ora di sana allegria accantonando il disagio sociale e le sofferenze che stiamo vivendo un po’ tutti. Questo è il vero volto della nostra città, una comunità fatta di relazioni, attenzione, altruismo, calore umano e passioni condivise”.

Un bellissimo evento culturale e solidale che, ancora una volta, mostra la grande generosità di preziosi artisti sempre in prima linea per supportare i meno fortunati di noi.

Per ulteriori info è possibile inviare email a calabriadietrolequinte@gmail.com