Reggio calabria – Nuova mappatura servizi demografici comunali

La Giunta comunale di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato nei giorni scorsi la nuova mappatura dei servizi demografici per la Città di Reggio Calabria.

Uno strumento innovativo che consentirà una più semplice gestione dei servizi, per ciò che riguarda il settore demografico, per tutti gli atti e le procedure con i quali i cittadini si confrontano quotidianamente.

Cambi di abitazione, trasferimenti in altro Comune, rilascio carte d’identità, certificati anagrafici e di stato civile, matrimoni, atti di nascita e di morte, riconoscimento cittadinanza, autenticazione di firme e di copie di documenti, rilascio tessere elettorali. Sono ben 77 in totale le tipologie di procedura gestite dal Settore con il coordinamento della Dirigente Carmen Stracuzza che ha illustrato alla Giunta i dettagli del piano dei procedimenti amministrativi gestiti dalla Macroarea Servizi demografici e Decentramento.

Una sorta di nuova carta dei servizi demografici per l’Ente, che renderà più semplici e veloci le procedure per i cittadini, indicando espressamente i termini stabiliti per legge per la conclusione di ciascun procedimento, che sarà pubblicato sul sito dell’Ente e disponibile alla consultazione da parte degli interessati.>>