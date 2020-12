Reggio Calabria – L’Associazione Incontriamoci Sempre riqualifica la Stazione Santa Caterina (FOTO)

Nei giorni scorsi, l’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre, che

opera da tempo nella stazione Fs di S Caterina, ha provveduto alla

pulizia ed alla manutenzione degli spazi verdi in uno degli snodi più

importanti della Città.

In questi mesi difficili, soprattutto per il blocco delle attività

sociali e culturali, l’Associazione, oltre a mantenere puliti ed

efficienti i locali e la bellissima galleria d’arte all’interno della

struttura, sta dedicando molto impegno e passione alla cura del verde.

Entrare nella piazza della stazione Fs di S.Caterina è come visitare

un’oasi di verde: quasi un centinaio di piante abbelliscono il

fabbricato viaggiatori, a partire dal marciapiede, per adornare tutta la

meravigliosa piazza della stazione Fs di S.Caterina.

Prossimamente altre opere dell’artista Pina Calabro’, impreziosiranno la

splendida stazione, vanto di questa città, della Calabria e del nostro

meraviglioso Sud.