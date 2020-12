Reggio Calabria – Incontro dal tema “Quando dalle crisi nascono le opportunità”

“Quando dalle crisi nascono le opportunità” è il tema dell’incontro riservato agli operatori della stampa che il vice sindaco Tonino Perna, l’assessore alle Politiche Giovanili ed Europe Direct Giuggi Palmenta e il consigliere comunale Antonino Malara

terranno il prossimo lunedì 7 dicembre alle ore 11.00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Saranno presentate le iniziative on line e off line rivolte ai cittadini e alle cittadine della città di Reggio Calabria e della sua provincia che si ritrovano a lavorare in smart working nella nostra città metropolitana.

“Il fine – secondo i tre rappresentanti dell’amministrazione comunale – è quello di iniziare a stabilire una connessione che possa rappresentare l’inizio di un percorso virtuoso rispetto alle opportunità offerte dal South Working*.

Ai giornalisti ed operatori presenti saranno illustrate le azioni di partecipazione, il sondaggio in corso, presentato il testimonial dell’iniziativa e il piano di proposte e opportunità rivolto ai talenti di ritorno e a quanti vorranno offrire energia e idee da condividere.

*Rapporto SVIMEZ 2020.

Sono quarantacinquemila gli addetti che dall’inizio della pandemia lavorano in smart working dal Sud per le grandi imprese del Centro-Nord. Questi i primi risultati di una indagine sul South working, realizzata da Datamining per conto della SVIMEZ su 150 grandi imprese con oltre 250 addetti, che operano nelle diverse aree del Centro-Nord nei settori manifatturiero e dei servizi. E ̀quanto emerge dal

Vantaggi, svantaggi e opportunità del South Working?

Tra i vantaggi che i lavoratori percepiscono di più nel momento in cui viene proposto loro lo spostamento nelle aree del Mezzogiorno, i principali sono il minor costo della vita, seguito dalla maggior possibilità di trovare abitazioni a basso costo. Per quanto riguarda gli svantaggi, spiccano i servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, la scarsa possibilità di far carriera e la minore offerta di servizi per la famiglia.”

Il South Working può rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio.