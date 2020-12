Reggio Calabria – Carmelo Versace eletto Presidente della commissione attività produttive sviluppo economico e turismo al Comune

Il Dott. Carmelo Versace già Responsabile Organizzativo Regionale del movimento Politico Azione di Carlo Calenda, è stato oggi eletto Presidente della commissione attività produttive sviluppo economico e turismo al Comune di Reggio Calabria.

Un ruolo questo, davvero importante con tante responsabilità, specie in questo ultimo periodo di emergenza in cui l’economia ed il turismo sono affetti da una crisi dovuta alla pandemia in corso.

Questa commissione è di vitale importanza per Reggio Calabria, visto la sua naturale vocazione al turismo, l’Istituzione svolge tra le tante anche funzioni in materia di economia turistica ed attività economiche e produttive in campo turistico. Il turismo può rivestire un ruolo sostanziale per lo sviluppo della città, per la forte ricaduta che produce in termini di creazione di posti di lavoro, specialmente per i più giovani. Fondamentale anche perché un importante fetta dell’economia reggina è dovuta al tessuto delle attività artigianali e del commercio al dettaglio.

La commissione sarà strumento per avvicinare le istanze e le proposte degli operatori economici e dei cittadini all’interno delle istituzioni, in modo da rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadino.

Un augurio va anche al Vice Presidente della Commissione eletto Armando Neri.