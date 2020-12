Reggio Calabria – Attivo il drive-in per i tamponi a Pellaro

E’ attivo da questa mattina nel piazzale della stazione a Pellaro, un “drive-in” per effettuare tamponi rapidi per il Covid-19. Il servizio di prelevamento di tampone su macchina è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 14 alle 15:30. Il dott. Putortì, fondatore dell’iniziativa che ha riscosso il consenso delle associazioni territoriali, spiega come fare per ottenere il tampone gratuito:

“Non è necessaria la prenotazione, ma una richiesta su carta intestata da parte del medico curante che specifichi il quesito diagnostico. Il servizio che prestiamo è volontario, ma chi lo desidera può lasciare una donazione. Queste verranno impiegate per l’acquisto di dispositivi di protezione per medici e volontari”.