Questione Tari/Rifiuti, dalle parole ai fatti: sabato 12 dicembre saranno presentata a Palazzo San Giorgio le firme a sostegno delle proposte di #AmaReggio

Siamo pronti! Dopo aver concluso la fase della raccolta firme per la petizione popolare, in cui oltre 500 cittadini hanno sottoscritto le nostre proposte e hanno aderito alla nostra iniziativa, domattina (sabato 12 dicembre) il movimento #AmaReggio entrerà a Palazzo San Giorgio per depositarle. L’appuntamento è alle ore 10.00, tutta la stampa e la cittadinanza è invitata a partecipare sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

Ricordiamo le tematiche della nostra petizione:

immediata riduzione della Tari , tenendo conto della capacità contributiva delle famiglie e della capacità fiscale delle imprese;

, tenendo conto della capacità contributiva delle famiglie e della capacità fiscale delle imprese; realizzazione di ben sei isole ecologiche , ovvero Centri di Raccolta Rifiuti Ingombranti e Pericolosi da individuare stante la nuova delimitazione circoscrizione la approvata nel 2008 in Consiglio comunale;

, ovvero Centri di Raccolta Rifiuti Ingombranti e Pericolosi da individuare stante la nuova delimitazione circoscrizione la approvata nel 2008 in Consiglio comunale; convocazione di una Commissione Straordinaria sull’emergenza ambientale causata dal persistente disservizio di raccolta dei rifiuti.

#AmaReggio (Movimento Civico)