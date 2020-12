Porti, Vecchio (Confindustria): “Bene emendamento Cannizzaro per Reggio Calabria”

“L’emendamento proposto dall’on. Francesco Cannizzaro e approvato dalla

Commissione Bilancio della Camera, che prevede lo stanziamento di 15

milioni di euro a favore del porto di Reggio Calabria, è un’ottima

notizia che accogliamo con grande favore”. È quanto afferma il

presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che

prosegue: “Dopo il finanziamento per l’aeroporto dello Stretto, questo è

il secondo intervento del deputato reggino che produce un risultato

concreto per un’infrastruttura della città. Cannizzaro merita un plauso

per la tenacia con cui rappresenta in parlamento gli interessi del

nostro territorio. Adesso sarà importante tradurre in realtà tangibile

quanto scritto a Montecitorio con il supporto della Regione, degli enti

locali e della port authority. Il porto di Reggio Calabria svolge una

funzione strategica per l’integrazione dell’area dello Stretto, sia per

quanto riguarda il pendolarismo, sia per quel che concerne lo sviluppo

turistico della città. Noi industriali reggini auspichiamo una sempre

maggiore sinergia tra i diversi livelli istituzionali per il bene della

città nel solco di queste iniziative meritorie e importanti”.