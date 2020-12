Pitaro: “Un’ordinanza specifica della Regione per disciplinare le modalità di rientro al Sud”

“Il nemico numero uno è il virus e tutto dovrebbe indurre a bloccarne la diffusione e impedire una nuova ondata a gennaio-febbraio. In tal senso – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro (g. misto) – è auspicabile che il Presidente della Regione valuti l’ipotesi di un’ordinanza per disciplinare le modalità di rientro al Sud. Ciò perché, approvato il decreto del Governo sugli spostamenti tra regioni nelle feste natalizie che proibisce di muoversi dal 21 dicembre al 6 gennaio, è scattata la corsa alle prenotazioni su treni, aerei e bus verso il Sud. Al punto che Alitalia ha registrato un aumento del 50% di prenotazioni per viaggiare proprio nella settimana dal 13 al 20 dicembre e un +13% nella settimana di Natale (dal 21 al 27 dicembre)”.

Aggiunge Pitaro: “Proprio per scongiurare impennate del virus, sarebbe necessario che il presidente Spirlì emanasse un’ordinanza ad hoc per disciplinare le modalità di rientro, prevedendo l’autodenuncia preventiva, il tampone o addirittura la quarantena”.