Palmi (RC) – Spaccio di stupefacenti, arrestato 42enne

In questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria in atto, continuano intensi i controlli dei Carabinierivolti a vigilare sul rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, non venendo menoalla costante azione di contrasto della criminalità, in ogni sua espressione.

A Palmi, i Carabinieri hanno arrestatoM.F, 42enne del posto, nella cui abitazione hanno trovato circa 100 gr di Marijuana e 30 di cocaina. Oltre allo stupefacente, nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno sequestrato circa 1200 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, ed un bilancino di precisione, abitualmente utilizzato dagli spacciatori per suddividere in dosi la droga.