Nesci (FDI): “Grazie al GOM e alla sue straordinarie professionalità”

“Non solo adesso, nella fase in cui stanno arrivando i primi vaccini,

ma dal momento dell’espandersi della pandemia, il Grande Ospedale

Metropolitano si è contraddistinto come eccellenza sanitaria; il mio

grazie alle sue professionalità”. Queste le parole di Denis Nesci,

Commissario provinciale e città metropolitana FDI. “Mesi bui e la

paura dietro l’angolo, hanno accompagnato le preoccupazioni dei

cittadini reggini, soprattutto frutto di incognite sulla reale ed

efficiente tenuta del sistema sanitario in Calabria, e quindi anche in

riva allo Stretto”. Ma oggi lo possiamo dire con convinzione: il Gom

ha risposto con pianificazione e qualità del comparto medico e di

assistenza. Soprattutto grazie alla guida del Commissario Jole

Fantozzi – continua Nesci – che è riuscita nel grande intento di

invertire una tendenza di luoghi comuni, secondo i quali la sanità

reggina non fosse all’altezza di grandi sfide, come quelle alle quali

l’emergenza Covid-19 ha richiesto”. “Grazie dunque alla competenza e

alla tenacia di chi ha lavorato con abnegazione e senso del dovere per

combattere il subdolo virus. Alcuni reparti hanno dimostrato di essere

un fiore all’occhiello per la sanità calabrese”. “Vorrei infine –

conclude la nota del commissario FDI – che arrivasse un messaggio di

fiducia e di stima nei confronti di chi come i lavoratori ospedalieri,

spesso nell’ombra e con sacrifici altissimi, si sono presi cura della

salute dei pazienti, con amore e confortevole supporto. Sono loro gli

eroi di questo triste 2020”.