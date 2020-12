Maltempo a Reggio Calabria, REggioATTIVA chiede interventi immediati

È bastato un temporale per mettere in ginocchio la città. È bastata un’ora di pioggia, seppur di forte intensità, per far vedere ai reggini cosa rischiano per un normale e prevedibile acquazzone, considerato il periodo. Per fortuna Reggio ha lo sbocco naturale sul mare, altrimenti non vogliamo neanche immaginare come sarebbe andata a finire.

L’inverno è alle porte, e quindi, è facilmente intuibile che fenomeni meteorologici come quello di ieri si verificheranno ancora. REggioATTIVA chiede alla Amministrazione Comunale che sia fatta immediatamente una seria ed urgente pulizia delle feritoie ,che si controllino e si faccia pulizia nei letti dei torrenti e che si mettano in sicurezza tutti i tombini, nonostante il grosso ritardo, in quanto questi lavori andrebbero annualmente programmati e poi effettuati durante il periodo estivo. Queste attività indispensabili per la sicurezza dei cittadini, andrebbero fatte in tutta la città ma, visto l’enorme ritardo si inizi dalle zone più critiche. Non è più tollerabile che, nonostante la presenza di un assessore delegato ed una società, Castore, dedicata alla manutenzione, la città sia abbandonata a sé stessa. REggioATTIVA vigilerà e se non si partirà immediatamente con i lavori, chiederà le dimissioni dell’assessore delegato e si rivolgerà alle autorità competenti affinché si verifichino eventuali responsabili di questa grave situazione che mette a rischio la salute e la vita dei Reggini.