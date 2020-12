I soci del Leo club Reggio Calabria host donano materiale Video (DVD) al cappellano delle Carceri di Reggio Calabria ed Arghillà

Giorno 7 dicembre, i soci del Leo club Reggio Calabria host hanno portato a compimento un’ attività di donazione ,rispondendo alla richiesta del cappellano delle carceri di Reggio Calabria padre Carlo Protopapa. In un momento così difficile non bisogna dimenticarsi di portare avanti un percorso riabilitativo per tutte quelle persone che si ritrovano in carcere, che hanno diritto ad una seconda possibilità, ed è proprio per tale motivo che il club ha aderito alla richiesta di acquisto e donazione di DVD per riorganizzare le teche delle carceri, affinché i detenuti possano aprire dentro di se un percorso di riflessione per ripartire e reintrodursi nella vita sociale una volta espletata la pena. Il club da sempre sensibile alle tematiche riguardanti lavoro e legalità, e spera, anche in questa difficile situazione mondiale, Di poter portare avanti tutte le attività prefissate ad inizio anno dal presidente Minniti ,e dei soci tutti ,per dare ancora una volta un sensibile e visibile miglioramento della comunità reggina.