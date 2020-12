Gioia Tauro – Continua la lotta contro il caporalato, denunciati due titolari di aziende agricole

A San Ferdinando, i Carabinieri,insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno denunciato in stato di libertà due titolari di aziende agricole e comminato sanzioni amministrative, nell’ambito di mirata attività di controllo in tutto il territorio della piana che continua al fine di prevenire e reprimere il dilagante fenomeno del “caporalato”, acuitosi specie in questo periodo di raccolta degli agrumi e con la presenza di numerosi migranti in cerca di lavoro.

In particolare, gli uomini dell’Arma hannocontrollato un’impresa agricola, a Rosarno, e riscontrato la presenza di tre braccianti, tra i quali un lavoratore di origine africana “in nero” e un altro in assenza della prescritta visita medica.

Da verifiche effettuate presso una seconda azienda, invece, la cui sede legale risulta in Sicilia ma di fatto operante nel territorio della piana, i carabinieri hanno identificato, otto braccianti agricoli, due di origine africana e sei italiani: gli ulteriori accertamenti posti in essere, hanno poi permesso di verificare comequattro di essi risultassero sprovvisti anche delle visite mediche obbligatorie.

Ad entrambe le aziende i militari operanti, hanno contestato una sanzione amministrativa di 3.600 euro, e denunciatoall’Autorità Giudiziaria i titolari, rispettivamente un uomo ed una donna, per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.