(FOTO) Reggio Calabria – Il Lions Club riqualifica lo spazio del monumento a Corrado Alvaro

Il Lions Club Reggio Calabria Host ha interamente riqualificato lo spazio che ospita il monumento a Corrado Alvaro in via Marina, opera che i Lions hanno donato alla città di Reggio Calabria nel 1965. L’inaugurazione dello spazio verde è prevista per domani 19 dicembre, alle 10. Nell’occasione consegneremo le palline di Natale della Fondazione ai Soci del Club. Un grazie di cuore per la preziosa collaborazione offerta al Club va all’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà e, in particolare, agli assessori Rocco Albanese e Paolo Brunetti. Abbiamo messo a dimora anche un albero di bergamotto e accanto abbiamo posto una targa con la dicitura, doverosa, “Bergamotto di Reggio Calabria”.