Dal 7 dicembre accese le Luci Natalizie e “l’Albero della Speranza” nella stazione Fs di S. Caterina (RC)

Come da programma annuale, l’Associazione Incontriamoci Sempre ha acceso

le luci degli addobbi Natalizi nella Stazione Fs di S Caterina.

Dal viadotto S.Caterina, arteria importante della città, con affaccio

sul porto e sullo splendido scenario dello Stretto, è visibile l’intero

addobbo, con un bel colpo d’occhio per gli automobilisti in transito ed

anche per i viaggiatori provenienti da Messina con gli Aliscafi.

L’Albero della Speranza, con le sue luci di contorno, crea una bella

atmosfera, in attesa del Santo Natale, una festività molto importante

per tutte le nostre famiglie, ricca di significato e di unione, che,

seppur quest’anno in tono minore per via della pandemia, rinnova

l’amore e la fratellanza nonostante le distanze.

L’Associazione ha anche allestito un presepe all’interno della Stazione

e tra qualche giorno, grazie alle socie Gismondo e Foti, saranno donate

delle creazioni artistiche legate alla Natività.

Il messaggio di Incontriamoci Sempre, dalla splendida galleria d’arte

della stazione di S Caterina, è di pace, amore e speranza.

L’augurio è che il 2021 ci regali la Buona Novella, riprendendo il

pensiero del nostro caro Chef Filippo Cogliandro: “ERAVAMO FELICI E NON

LO SAPEVAMO, questo prima del covid 19 , l’augurio è poter dire 2021

SIAMO FELICI ECCOCI QUI”.

Il Direttivo