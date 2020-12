Coronavirus Reggio Calabria, pronto il piano della Prefettura: controlli straordinari per le festività natalizie

Si è svolta in Prefettura, presieduta dal Prefetto Massimo Mariani, una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, nel corso della quale è stato svolto un esame congiunto di alcune problematiche concernenti l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Coronavirus).

Sono state concordate, in particolare, le iniziative volte ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente, in vista delle prossime festività natalizie, disponendo da questo fine settimana specifiche attività di controllo e monitoraggio presso i principali snodi ferroviari e autostradali, nonché presso gli imbarchi per la Sicilia.

È stata altresì disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, da espletare con il massimo rigore, da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, al fine di evitare assembramenti, anche con particolare riferimento all’esterno delle attività commerciali, presso le quali saranno svolti mirati controlli per verificare il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Un focus specifico è stato dedicato alle problematiche del Rione Marconi. Al riguardo, è stata disposta una mirata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia. Nei prossimi giorni il Comune di Reggio Calabria, rappresentato nell’occasione dall’Assessore all’Ambiente P. Brunetti e dal Comandante della Polizia Municipale S. Zucco,ha assicurato che saranno effettuatinella zona servizi straordinari di raccolta dei rifiuti.