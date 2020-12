Comitato Corso Sud: “Silenzio sulla valorizzazione degli scavi di Piazza Garibaldi”

Non sappiamo come andrà a finire la questione relativa alle ultime elezioni amministrative a Reggio Calabria. Il rischio di una paralisi però sembra sempre più concreto. Abbiamo denunciato più volte i ritardi sugli scavi di Piazza Garibaldi, ormai interrati e dimenticati da buona parte dei nostri amministratori. Da tempo attendiamo il via ai lavori di messa in sicurezza degli scavi e la successiva valorizzazione, 1.400.000 euro di somme disponibili. Ci chiediamo, dopo tanti proclami, come mai nulla si muova. La Sovrintendenza, a quanto ci risulta, attende segnali dal Comune. Di fatto è che, su questa opera, su questa parte di città, regna il silenzio assoluto. Tutto bloccato, in attesa di cosa non è dato sapere. Il Comitato Corso Sud continua a fare domande. Risposte però nulla.