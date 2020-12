Castorina ( Città Metropolitana ) : Miur finanzia 900 mila Euro di Interventi per messa a norma delle scuole Metropolitane ed oltre 911 mila euro di Arredi Scolastici

Prosegue in modo incessante e concreta l’attività della Città Metropolitana di Reggio Calabria che su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà e con in grande lavoro di raccordo da parte del Settore Edilizia Scolastica e del suo Dirigente Arch Pino Mezzatesta ha previsto con la delibera 99/2020 unavariazione al bilancio di previsione 2020 per una somma complessiva di 900 mila euro da destinare ai lavori di messa a norma di alcune scuole della Città Metropolitana – lo afferma Antonino Castorina, Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio, Istruzione ed Edilizia Scolastica.

“L’amministrazione Falcomatà in questi mesi ha intensificato i rapporti con il Ministero dell’Istruzione grazie ad una positiva interlocuzione con il Vice Ministro con delega all’Edilizia Scolastica Anna Ascani il cui ministero ha ammesso a finanziamento gli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presentati dalla città Metropolitana e che riguardano ben nove interventi tra Reggio Calabria, Area dello Stretto e Piana di Gioia Tauro”afferma Castorina.

La sfida che ci attende conclude il Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio è quella di implementare ed efficientare i sistemi di sicurezza e gli spazi di studio e sport per i nostri studenti in accordo con l’intera comunità studentesca con la quale vi è un dialogo costante anche alla luce dei vari interventi realizzati ed al dialogo diretto con il Miur.

In queste settimane con la regia del Dirigente all’Istruzione Francesco Macheda e di tutto il settore 5 siamo già pronti per la predisposizione del Piano al Diritto allo Studio che prevede un intervento di 2 Milioni di euro spalmato sui comuni dell’Area Metropolitana in base al numero degli studenti e la dimensione territoriale e che già nelle annualità precedenti ha avuto positivi riscontri da tutti i comuni interessanti dichiara Castorina.

Con una importante progettualità presentata dal settore 5 conclude Castorina alla città Metropolitana viene approvata dal Miur la scheda progettuale di acquisto di arredi scolastici per una somma complessiva di € € 911.000,00 le cui criticità ci erano state segnalate da diversi istituti scolastici e che oggi avranno risposta come riposta è stata data con la pubblicazione del bando per l’aggiornamento della Short List dei “ Tecnici dell’Assistenza a favore di Persone con disabilità”

Con la guida di Giuseppe Falcomatà la Città Metropolitana di Reggio Calabria prosegue Castorina dimostra con azioni concrete e tangibili l’interesse per le nuove generazioni e per la loro sicurezza a scuola.