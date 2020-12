Auddino (M5S): “Ponte Allaro, siamo in dirittura d’arrivo: riapertura entro Natale”

“Sulla riapertura al traffico del Ponte Allaro di Caulonia Marina ci sono buone notizie! Sono stato sul posto ieri mattina e ho verificato personalmente lo stato dei lavori. Ho contattato anche gli uffici dell’Anas per avere informazioni precise sullo stato dei lavori e sulla data di riapertura del viadotto ed ho ottenuto risposte incoraggianti e dettagliate: l’infrastruttura è in via di ultimazione ed entro Natale il ponte sarà percorribile ed aperto al traffico. In queste ore si sta procedendo all’installazione delle barriere laterali, dopodiché verranno fatte le prove di carico ed installati i giunti di dilatazione. La fase conclusiva dei lavori prevede la posa dell’asfalto e la realizzazione della segnaletica. Secondo il cronoprogramma di Anas, il tutto dovrebbe essere compiuto entro i prossimi venti giorni, per cui a Natale sarà aperto al traffico”, afferma il Senatore reggino del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino.

“Ieri mattina mi sono recato sul posto: da parte mia continuerò a mantenere alta l’attenzione finché il ponte non sarà perfettamente percorribile. In questi due anni i cittadini mi hanno spesso manifestato i disagi vissuti dall’intera comunità su questo asse viario. Ecco perché è importante che nei prossimi giorni il viadotto possa tornare ad essere finalmente agibile, per chi si trova nella necessità di dover percorrere il tratto, in tutta sicurezza e piena operatività” conclude Auddino.

Giuseppe Auddino

Portavoce del M5S al Senato