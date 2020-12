𝗠𝗮𝗹𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝗮, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲

Sono diversi gli interventi in emergenza effettuati dal Comune di Reggio Calabria nelle ultime ore in seguito agli effetti provocati dall’ondata eccezionale di maltempo che sta interessando il territorio comunale.

Uomini e mezzi della Societร Castore, coordinati sul posto dall’Assessore delegato al Sistema delle Manutenzioni Rocco Albanese, sono intervenuti in queste ore nel quartiere di Spirito Santo, nei pressi della sede Asp e degli uffici giudiziari del Cedir, dove si sono registrati alcuni allagamenti.

Attenzione anche ai chiusini della rete fognaria, in alcuni casi scoperchiati dalle abbondanti precipitazioni in diverse strade del comprensorio cittadino, sui quali sta intervenendo il personale della Societร Idrorhegion, e su quelli della rete idrica, sui quali sta intervenendo il personale di Castore.

Le attivitร si concentreranno nelle prossime ore nelle aree di Piazza della Pace, Ponte della Libertร , Viale Calabria, svincolo San Leo, interessate da allagamenti, e sulla strada che conduce al dipartimento di Agraria dell’Universitร Mediterranea dove si รจ registrato un evento franoso.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rimanere presso la propria abitazione, evitando ogni spostamento non strettamente necessario, e richiamandosi alla massima prudenza, evidenziando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

โ€ข non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

โ€ข evitare i sottopassi;

โ€ข abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

โ€ข nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

โ€ข non sostare in prossimitร di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

โ€ข Per ulteriori e piรน precise indicazioni รจ possibile rifarsi alle norme comportamentali pubblicate sul portale del Comune di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/ProtezioneCivile/articolo104673.html