Villa San Giovanni (RC), a breve la perimetrazione dell’area destinata ai parcheggi a pagamento

A breve cominceranno i lavori per la perimetrazione dell’area

destinata ai parcheggi a pagamento. In un prima fare il servizio sarà

attivato in via sperimentale nel tratto ricompreso fra la via Mazzini

ed il Torrente Campanella confinante, lato mare con la via Milana e

lato monte con la via Nazionale. Si tratta di un provvedimento

fortemente voluto dall’Amministrazione per decongestionare il

quartiere Immacolata che sopporta il peso di centinaia di autoveicoli

in sosta finalizzata ala traghettamento pedonale, e per regolamentare

la sosta, evitando i ccdd. parcheggi selvaggi di cui tanto ed a ragione

si lamenta la cittadinanza. La fase sperimentale partirà non appena

terminatala fase emergenziale. Gli uffici stanno già predisponendo

tutta l’attività preparatoria, funzionale alla realizzazione degli

stalli di posteggio e della segnaletica sia orizzontale che verticale.

I nuclei familiari residente a Villa non pagheranno nulla per la prima

autovettura ed invece pagheranno una cifra “simbolica” per la

seconda autovettura in uso. Ribadiamo che si tratta di importante

traguardo, inserito nel programma elettorale della coalizione Leali per

Villa, portato a compimento grazie alla sinergia fra il Settore Polizia

Municipale, il Settore Tecnico-Urbanistico e l’ATAM che ha dato un

valido supporto tecnico-organizzativo, stante la grande esperienza,

maturata sul campo nella gestione dei posteggi a pagamento nel Comune

di Reggio Calabria da quasi vent’anni. Il Sindaco f.f. Maria Grazia

Richichi, l’Assessore al ramo Viabilità, Trasporti e Polizia

Municipale Massimo Morgante, tutta la Giunta e la maggioranza esprimono

grande soddisfazione per un altro obiettivo importante raggiunto,

promesso ai cittadini in campagna elettorale, che servirà a

ristabilire l’ordine ed il decoro cittadino, migliorando

sensibilmente la viabilità e gli spostamenti.