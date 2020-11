Villa San Giovanni – Buoni Spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità

Prosegue senza sosta l’attività di sostegno a favore dei nuclei familiari in difficoltà grazie all’attività istruttoria svolta dal Settore Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni ed alle risorse messe in campo dalla Regione Calabria, per l’attribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità – a comunicarlo è il Sindaco f.f. Maria Grazia Richchi.

Un risultato importante, anche se non risolutivo per tante famiglie villesi – prosegue la Richichi – in un periodo di particolare disagio, aggravato dall’attuale momento di emergenza a causa della pandemia da Coronavirus, per il quale è stato indispensabile uno sforzo maggiore, per alleviare le difficoltà di 109 nostri concittadini a cui è stato riconosciuto il diritto di accedere al beneficio dei buoni spesa.

Centocinquanta, le domande complessivamente pervenute al Comune di Villa San Giovanni, – aggiunge Maria Grazia Richichi – di cui 109 ammesse al beneficio per un importo complessivo di € 34.800,00 a seguito dell’istruttoria espletata dagli uffici comunali e già da stamattina è iniziata la distribuzione, a cura dei nostri dipendenti, direttamente a domicilio. Le domande escluse sono state 41, per le incongruenze o carenze riscontrate in fase istruttoria condotta e rinvenute nelle relazioni sociali, riportate a margine dell’elenco custodito agli atti d’ufficio presso i Servizi Sociali comunali.

Una significativa attività messa in campo dal Settore Politiche Sociali e che mi auguro possa costituire sollievo per i beneficiari, il cui elenco, per ragioni di privacy, cosi come per le istanze non ammesse, è pubblicato, sul sito istituzionale, con la sola indicazione del numero di protocollo, data dell’istanza e importo del buono.

I nominativi dei titolari del beneficio, di cui agli elenchi in approvazione, – ci tiene a evidenziare Maria Grazia Richichi – sano stati caricati direttamente sul portale della Regione Calabria e riceveranno, sul proprio indirizzo mail, apposito avviso con il codice del buono.

Auspico,- sottolinea il Sindaco f.f. Richichi – che l’ importo residuo pari a € 29.988,06 del quale verrà data comunicazione alla Regione Calabria, possa essere utilizzato per eventuali successivi interventi .

Esprimo soddisfazione – ha concluso – Maria Grazia Richichi –, poiché grazie alle risorse dei buoni spesa regionali ed al lavoro svolto con impegno e professionalità dai nostri uffici, si è perseguito l’obiettivo di offrire sostegno a 109 nuclei familiari in stato di difficoltà.