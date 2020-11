Siclari (Fi): “Ho sentito Bertolaso, pronto ad aiutare la Calabria”

“Ho sempre ritenuto lo strumento commissariale per la sanita’ calabrese inadeguato a risolvere i problemi dell’assistenza sanitaria, ma visto che il Governo insiste su questa strada, in Calabria ci vuole un superesperto di emergenze che sappia gestire il groviglio di emergenze che la Calabria oggi subisce: quella pandemica acuita dalle restrizioni per l’inserimento nella fascia rossa del nuovo DPCM, quella sanitaria incancrenita da trentanni di cattiva gestione e quella istituzionale fondata sul dissidio ultradecennale fra Regione Calabria e gestione commissariale. Per quanto fatto in passato, per l’altissima professionalita’ dimostrata sul campo, da ultimo con la direzione ed il coordinamento dell’ospedale nella fiera di Milano, e per l’ineguagliabile senso di umanita’ e dedizione che lo caratterizza, la persona giusta e’, senza dubbio, Guido Bertolaso. L’ho gia’ sentito per telefono e gli ho illustrato l’enorme lavoro da fare per risollevare la sanita’ calabrese, mettendogli in evidenza come manchino impostazioni sufficienti di terapia intensiva anche neonatale e pediatrica. Al mio invito ad accettare questa sfida per i calabresi che non si curano o muoiono per un’insufficiente assistenza sanitaria, aggravata da anni di cattiva gestione, Bertolaso si e’ dichiarato disponibile a mettersi in gioco, anche gratuitamente, ad accettare la sfida, anche a titolo gratuito. Ha cosi’ concluso il senatore azzurro”. Lo dichiara in una nota Marco SICLARI, senatore di Forza Italia. (Vid/ Dire)