“San Martino-Festa del Vino” l’edizione 2020 a Gioiosa Ionica (RC) non ci sarà

E’ una comunicazione che non avremmo mai voluto dare, consapevoli che l’evento non è solo fonte di gioia per noi che da molti anni ci impegniamo nella sua organizzazione, ma rappresenta ormai un punto fermo per l’intera cittadina di Gioiosa , la valle del Torbido , la Locride e la provincia di Reggio Calabria, contribuendo anche, nel suo piccolo, a sostenere un tessuto turistico ed economico.

Tuttavia, la situazione al diffondersi del Covid-19 non ci consente di svolgere l’edizione 2020

San Martino è festa di divertimento e abbracci.

Siamo consapevoli che forse lasciamo un vuoto, ma questo non ci deve demoralizzare, usiamo questo slogan sentito molto in quest’ultimo periodo , augurando i migliori auguri a tutti per il futuro .

Ci fermiamo oggi per ritornare più forti domani.