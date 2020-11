Ritrovati i quattro dispersi in Aspromonte

Alle 17 circa di ieri pomeriggio, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stato allertato dai carabinieri forestali per 4 dispersi nella zona della diga del menta nel reggino. Prontamente, una squadra della stazione Aspromonte del Soccorso Alpino calabrese si recava in zona dove già vi erano i carabinieri e i vigili del fuoco. Allo stesso tempo veniva attivato l’SMS LOCATOR (sistema in uso al Soccorso Alpino che permette di ricevere le coordinate esatte di dove si è rispondendo ad uno speciale messaggio) che forniva le coordinate esatte poiché i 4 erano riusciti a trovare un punto con copertura telefonica.

Dopo circa 1h di cammino, gli uomini del Soccorso Alpino insieme ad una squadra del Sagf della Guardia di Finanza, in un terreno impervio, hanno ritrovato i ragazzi e li hanno ricondotti al luogo di partenza. I dispersi erano in buone condizioni e sono stati riportati alle proprie auto, dopo un controllo del sanitario del CNSAS presente sul luogo.