Ritorna “A Tutto Campo” il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà

Ritorna a far compagnia ai calabresi il programma “A TUTTO CAMPO”, in diretta ogni lunedì alle 21.00, con replica il martedì alle 15.00 su RTC, Canale 17 del digitale terrestre e sulla pagina facebook ufficiale di RTC, anche in diretta live streaming in tutto il mondo su www.telecalabria.it www.calabriachannel.it con la possibilità di interagire sui social. Si parlerà della serie A, B e C (Crotone, Cosenza, Reggina, Catanzaro e Vibonese) ideato e condotto dal giornalista Maurizio Insardà, sarà realizzato in compagnia della splendida Carla Tamiro e con la frizzante partecipazione di Franco Gagliardi. Marcello Lippi, Cesare Prandelli, Fabio Capello, Beppe Marotta, Italo Cucci, Ivan Zazzaroni, saranno solo alcuni degli eminenti ospiti che interverranno ad impreziosire il programma ed ancora allenatori, calciatori, dirigenti, presidenti e giornalisti, tutti con un unico obiettivo allietare i tanti sportivi calabresi! “Siamo molto contenti di ricominciare – ha commentato Insardà – il nostro è un salotto in cui i tifosi calabresi si possono accomodare e godere di tutte le novità del calcio della nostra Regione. La trasmissione, che andrà in onda, nel giorno da sempre consacrato allo sport, il lunedì, sarà un’altra sfida avvincente e faremo di tutto per fidelizzare ancora di più il nostro pubblico”.

Maurizio Insardà è l’ideatore di due dei premi sportivi piu’ importanti d’italia che vogliono ricordare due grandi presidenti della storia della calabria calcistica. Nicola Ceravolo che è riuscito nell’impresa a portare per la prima volta una squadra calabrese in serie A e Oreste Granillo ex Sindaco di Reggio Calabria che porto’ per la prima volta la Reggina in serie B. Negli anni sono scesi in calabria per ritirare questi prestigiosi riconoscimenti gente del calibro di: Ranieri, Lippi, Capello, Conte, Prandelli, Zanetti, Ancelotti, Spalletti, Mancini, Barzagli, Marotta, Uva e tanti altri. Collaboratore da vent’anni del Corriere dello sport – amico fraterno di Italo Cucci – è stato direttore di Reggina TV fino a pochi mesi fa. Con il suo programma ha avuto come ospiti l’elite del calcio internazionale. Dal vice presidente dell’Uefa Michele Uva a il commissario della nazionale Italiana Roberto Mancini, dal campione del mondo Marcello Lippi, da Fabio Capello a Gabriele Gravina, Mauro Balata, Francesco Ghirelli, ecc ecc. Sono intervenuti anche il direttore di SKY TG 24 Giuseppe De Bellis, il vice direttore di Rai sport Marco Civoli, i direttori Jacobelli e Zazzaroni di Tuttosport e Corriere dello sport, Fabio Caressa, Paolo Paganini, il vice direttore di Sky sport Matteo Marani e tanti altri.