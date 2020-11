Rinviato l’ evento fieristico pre-natalizio Euroexpo2020

Si Comunica, che nel rispetto dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mirato ad affrontare la nuova ondata di contagi da covid-19, la manifestazione denominata euroexpo in programma dal 21 al 29 novembre prossimo è stata annullata con rinvio della stessa alla prima data utile.

Tra le finalità del citato evento già tecnicamente e burocraticamente organizzato da questa associazione con i patrocini di Regione Calabria, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, che tra l’altro, aveva già preliminarmente incassato un successo di adesioni con oltre 100 espositori tra le tantissime attività produttive locali e nazionali reduci dal precedente lockdown, si proponeva oltre alla promozione delle eccellenze del territoriali, anche quello di reperire risorse finanziarie a copertura dei disavanzi di gestione maturati con il precedente ed omonimo evento “motorshow2mari2019” e notoriamente non imputabili alla medesima associazione.

L’annullamento della manifestazione euroexpo2020, va quindi ad aggiungersi ad altre due importanti manifestazioni programmate dalla scrivente associazione e che per le medesime ragioni non sono state realizzate, tra cui, la settima edizione dell’evento nazionale motorshow2mari che doveva svolgersi dal 23 al 26 luglio 2020 a Lamezia Terme (CZ).