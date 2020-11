Riavviata la raccolta alimentare a oltranza presso alcune attività commerciali di Cittanova

Numerose associazioni cittanovesi, riunite in un coordinamento, visti i provvedimenti governativi che istituiscono la “zona rossa” su tutto il territorio calabrese per fronteggiare la nota emergenza epidemiologica hanno deciso di riavviare la raccolta alimentare a oltranza presso alcune attività commerciali di Cittanova. Nello specifico hanno aderito all’iniziativa i supermercati Conad, Diper e Antica bottega cui vanno i ringraziamenti del coordinamento per aver aderito all’iniziativa come nei mesi scorsi.

All’esterno di queste attività commerciali potrete trovare il carrello solidale dentro il quale poter mettere ogni tipo di genere alimentare (preferibilmente a lunga scadenza) che sarà donato alle Caritas delle due parrocchie del Comune di Cittanova (la Matrice e la Madonna SS. del Rosario) che provvederanno alla distribuzione della spesa raccolta a chi ne ha bisogno, specie in questo momento di grave crisi.

Un sentito e doveroso grazie alla comunità cittanovese che si è già dimostrata generosa e solidale.