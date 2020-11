Reggio, Quartuccio: “Buon lavoro al commissario ad acta Giuseppe Zuccatelli”

“La sanità calabrese vive, ormai da anni, diverse e ben note difficoltà.

L’ultima intervista realizzata da un giornalista del programma Rai “Titolo Quinto” al già commissario Cotticelli ha generato, nei cittadini calabresi e non solo, sentimenti di disorientamento e rabbia, dichiara il capogruppo di Articolo Uno in Consiglio Comunale”.

“La Calabria è una Regione che va aiutata e sostenuta perché sconta un divario piuttosto considerevole soprattutto con le regioni del Nord Italia, continua Quartuccio”.

“Accogliamo con favore la nomina del dott. Zuccatelli individuato dal Governo Conte che, da quanto si legge, è manager esperto nel campo della sanità.”

“Purtroppo la nostra Regione non ha avuto esperienze positive con i commissariamenti nella sanità ma vogliamo credere che questa sia la volta buona, prosegue Quartuccio.”

“A nostro avviso ci sono tutte le condizioni per aiutare la sanità calabrese ad uscire dal pantano in cui si trova al solo scopo di dotare i calabresi di strutture sanitarie degne di tal nome specie in questo drammatico momento storico.”

“La speranza concreta – conclude Quartuccio – è che tra le prime azioni del nuovo commissario ci sia una interlocuzione diretta e costante con gli amministratori locali che vivono il territorio, conoscono i problemi dei cittadini e sono pronti a contribuire per dare una mano all’intero Sistema Sanitario Regionale Calabrese”.

Filippo Quartuccio

Capogruppo “Reggio Coraggiosa – Articolo Uno”

Comune di Reggio Calabria