Reggio Calabria, Villa Aurora “Tutto sotto controllo”

Di seguito nota diffusa da Villa Aurora

La Scrivente Direzione in merito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, al fine di tranquilizzare

pazienti ricoverati e ricoverandi, e tutto il personale con lo spirito di contrastare inutili

strumentalizzazioni, precisa che nel caso specifico sono state attuate tutte le procedure previste e che

non vi sono in atto focolai relativi al covid-19.

In particolare: una dipendente che ha avuto nella giornata del 8 ottobre 2020 l’ultimo contatto lavorativo

e risultata positiva al test covid; la stessa lo comunicava alla Direzione in data 14 ottobre 2020

La Direzione nell’immediatezza informava le autorità competenti del caso. In particolare alla

Responsabile del Servizio Prevenzione dell’ASP della Prefettura, richiedendo nello specifico direttive

precise sull’iter da adottare. Nel contempo la dipendente veniva posta in quarantena. La Direzione

formalmente richiedeva alla dipendente i contatti avuti durante l’attività lavorativa, gli stessi venivano

posti in quarantena in accordo con i Responsabili del Servizio di Prevenzione dell’ASP

Simultaneamente, veniva fatta formale richiesta al responsabile del servizio di prevenzione dell’ASP

ed al referente dell’ufficio tamponi di sottoporre tutto il personale al test molecolare.

In attesa, La Direzione ha provveduto a sottoporre il personale a test sierologici (tutti con esito

negativo) e fatto sanificare i locali aziendali

Avuto il nulla osta dal Servizio di prevenzione dell’Asp, venivano praticati i tamponi molecolari a tutto il

personale.

La Direzione Aziendale di Villa Aurora Hospital nonostante che da inizio pandemia abbia sempre attuato

i protocolli di sicurezza in linea con le disposizioni regionali e nazional senza sosta a tutela del

personale e dei pazienti, ha provveduto a richiedere ai vari responsabili dei reparti d’intensificare i

protocolli anticontagio

Si precisa che ormai sono abbondantemente trascorsi i giorni di incubazione e nessun altro dipendente

o paziente hanno manifestato segni clinici.