Reggio Calabria – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 28.11.2020 alle ore 10.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

D.L. 104/2020, ART. 53, COMMA 6. CONFERMA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA EROGATA NEGLI ANNI DAL 1981 AL 2004; APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019; ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L`ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS 267/2000.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 30.11.2020 alle ore 15.00.