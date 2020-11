Reggio Calabria, Falcomatà: scuole chiuse per 15 gg da lunedi

Scuole chiuse da lunedì anche a Reggio Calabria. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Falcomatà a seguito della riunione di questa mattina della task force comunale. “Si è conclusa da poco la riunione della task force comunale sull’emergenza covid. Con grande rammarico abbiamo condiviso la necessità di chiudere le scuole a partire da lunedì per 15 giorni per verificare la curva dei contagi. Purtroppo la situazione è sempre più grave e sempre più critica nei nostri ospedali. Naturalmente questo non risolve il problema al 100% e dobbiamo evitare che le persone escano di casa solo per i motivi previsti dall’ultimo DPCM. Bisogna procedere anche con il tracciamento, se dall’ASP non arrivano i dati ogni azione ed attività rischia di essere inefficace. Nelle prossime ore firmerò ordinanza e stasera vi aggiornerò sui dettagli”