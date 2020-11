Reggio Calabria – Documento dei consiglieri di maggioranza: “La Calabria deve uscire subito dalla zona rossa”

Documento dei consiglieri di maggioranza: la Calabria deve uscire subito dalla Zona Rossa!

Per farlo bisogna realizzare subito ciò che la Regione e le strutture commissariali dovevano fare e non hanno fatto in questi mesi, nonostante avessero a disposizione i fondi (86 milioni) da parte del Governo!

➡️ Realizzazione di un Piano pandemico regionale

➡️ Creazione di un Centro covid regionale

➡️ Realizzazione di residenze Covid per i pazienti positivi asintomatica

➡️ Assunzione di 500 unità di personale medico e paramedico a tempo determinato e indeterminato

➡️ Realizzazione di 136 nuovi posti di terapia intensiva

➡️ Realizzazione di 134 nuovi posti letto di terapia sub-intensiva

➡️ Acquisto di nuova strumentazione per i reparti

Ed ancora…

➡️ Investimenti sulla sanità di prossimità con l’attivazione delle AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e delle UCCP (Unità Complessa di Cure Primarie) sul territorio.

➡️ Gestione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)

➡️ Ammodernamento dei Pronto Soccorso e acquisto di nuove ambulanze (disponibili altri 51 milioni di euro)

➡️ Assunzione di infermieri di famiglia e di comunità

➡️ Implementazione della Telemedicina e potenziamento dell’assistenza da stazione remota

I FONDI CI SONO ! PERCHÈ NON SONO STATI SPESI? LA REGIONE E I COMMISSARI SUPERINO QUESTO STATO DI COLPEVOLE IMMOBILISMO