Reggio Calabria – Dal 3 dicembre il nuovo singolo “Torno a galla” della cantautrice Serraino

di Grazia Candido – Non si può tornare indietro per cambiare le cose ma si può sempre iniziare un nuovo cammino e scrivere un finale diverso. La cantautrice reggina Tiziana Serraino, una delle voci più belle e raffinate del panorama musicale, ci stupisce ancora una volta con il suo nuovo singolo “Torno a galla”, brano distribuito da Extralevelrecords e che uscirà su tutte le piattaforme digitali con videoclip annesso il 3 Dicembre.

Un testo forte e incisivo, scritto dalla cantante Serraino autrice anche della musica, che affida la direzione e gli arrangiamenti ai noti professionisti Francesco Villari e Lenzo Malafarina e che con questo nuovo brano, registrato presso PFL recording studio di Fortunato Nat Serranò, pigia il bottone “reset” della sua vita per iniziare qualcosa di nuovo in ambito artistico.

“Ho giocato con l’ironia che non guasta mai soprattutto, quando devi uscire da una situazione non molto piacevole, ti aiuta ad affrontare meglio le cose – ci spiega la cantautrice -. Ovviamente, anche in questa mia creatura musicale c’è sempre una nota sentimentale, la delicatezza di chi dopo un momento difficile, riesce a tornare a galla dopo la fine di una relazione amorosa bella ma tormentata, che si è rivelata una sorta di cielo grigio in una stanza”.

Tiziana non fa altro che una sintesi esistenziale, tira le somme di un rapporto tra due individui che, apparentemente tanto simili, scoprono di non c’entrare nulla, di essere l’uno il bianco e l’altro il nero.

“A volte, si ha paura di ammettere un proprio fallimento ma solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può iniziare a creare un nuovo inizio – aggiunge la cantante -. Avevamo concepito un video completamente diverso: ci sarebbe piaciuto registrare all’anfiteatro di Ecolandia dove feci una serata, ma a causa del lockdown e alle attuali restrizioni, ci siamo dovuti adattare tant’è che i musicisti presenti nel video hanno suonato ognuno nella propria abitazione. Dalle immagini montate, spicca anche l’allegria di Leo Marzino che, con il movimento del corpo, esprime l’anima di chi ricerca la trasformazione della sua forma nello spazio riacquistando serenità e libertà”.

“Torno a galla” è sicuramente un generoso atto d’amore della fuoriclasse Serraino che, in questo difficile momento per tutti, scrive un importante manifesto di rinascita, dona una carezza ma anche una spinta per ricominciare una nuova vita più serena, più libera e piena d’amore.

Guarda il trailer del videoclip:

https://www.facebook.com/tiziana.serraino/videos/10222006436847487